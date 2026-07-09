Tras meses de marcada distancia política con Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a compartir un acto oficial con el Presidente al participar de la vigilia por el 9 de Julio en Tucumán. Aunque ambos coincidieron en la ceremonia, mantuvieron agendas separadas y la titular del Senado aprovechó el contacto con la prensa para dejar un mensaje de unidad y referirse a su futuro político.

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Villarruel asistió al acto invitada por el gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, y siguió desde la primera fila el discurso que Milei pronunció frente a la Casa Histórica por el 210° aniversario de la Independencia. Una vez finalizada la ceremonia, el mandatario ingresó al edificio junto a su gabinete, mientras que la vicepresidenta permaneció en el lugar para conversar con los periodistas.

En ese marco, sostuvo que la fecha patria debe estar por encima de las diferencias partidarias. "El mensaje que tenemos que dar es el de la unidad en un momento difícil para todos los argentinos", expresó, al tiempo que consideró que las palabras del Presidente tuvieron un carácter político, mientras que la celebración del 9 de Julio "trasciende a todos los espacios".

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Consultada sobre una posible candidatura presidencial en 2027, Villarruel evitó confirmar una postulación, aunque dejó entrever sus aspiraciones. "Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, honestidad y profundo patriotismo", afirmó, y remarcó que hoy su prioridad es cumplir con las responsabilidades que le corresponden como vicepresidenta.

La dirigente llegó a Tucumán en un vuelo distinto al del Presidente y el resto del Gabinete, una modalidad que volvió a reflejar el distanciamiento que mantienen desde hace meses. La organización del viaje y el protocolo repitieron una imagen que ya se había visto en otros actos oficiales, como el del Día de la Bandera en Rosario, al que Villarruel asistió sin haber sido invitada por la Casa Rosada.

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Pese a ese escenario, la vicepresidenta destacó su presencia en la celebración patria y reiteró que continuará desempeñando su rol institucional. Su participación en Tucumán representó el primer acto de vigilia por el Día de la Independencia al que asiste desde que integra el Poder Ejecutivo nacional.

Fuente: Infobae

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