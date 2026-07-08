La mesa política del Gobierno nacional retomó sus reuniones en la Ciudad de Buenos Aires bajo la coordinación de Karina Milei, en un encuentro que marcó la incorporación formal del jefe de Gabinete Diego Santilli y el relanzamiento del esquema de coordinación estratégica del oficialismo.

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Uno de los ejes centrales del encuentro estuvo puesto en la inminente reforma del régimen de Zonas Frías, un esquema de subsidios a las tarifas de gas que actualmente alcanza a amplias regiones del país. La iniciativa oficial busca reducir de manera significativa estos beneficios, manteniéndolos únicamente en áreas específicas como la Patagonia, la Puna y el distrito de Malargüe.

En ese marco, además, se repasó el estado de proyectos estratégicos como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada -prevista para su tratamiento en el Senado el 16 de julio- y las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal, que será enviado a la Cámara de Diputados en los próximos días.

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El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un informe sobre la evolución de las variables macroeconómicas y destacó datos recientes del INDEC, que evidencian una recuperación en el sector de la construcción. Además, detalló avances en las reformas estructurales impulsadas junto al presidente Javier Milei y al ministro Federico Sturzenegger, con foco en la reorganización del Banco Central.

En el tramo final del encuentro, del que también participaron Martín Menem y Patricia Bullrich, se abordaron temas vinculados a la cobertura sanitaria de las fuerzas federales y los planes de contingencia ante fenómenos climáticos.

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