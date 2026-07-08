Tras el fallo que condenó a Claudio Villamide a tres años de prisión de cumplimiento condicional y absolvió a los otros tres exjefes de la Armada imputados por el hundimiento del ARA San Juan, el abogado querellante Luis Tagliapetra calificó la sentencia como "vergonzosa" y confirmó que solicitarán la nulidad del juicio.

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El letrado, que representa a familiares de las 44 víctimas, sostuvo que el resultado era previsible por cómo se desarrolló el proceso judicial. "Era parte de lo que yo ya venía denunciando y de lo que se venía previendo por la manera en que se dio la elevación a juicio, cómo se llevó adelante el debate, las negativas constantes para realizar las pericias y las distintas presiones", afirmó en diálogo con El Marplatense.

Tagliapetra también cuestionó que la causa se haya juzgado en Santa Cruz y volvió a denunciar un supuesto "forum shopping" impulsado por la Armada Argentina para favorecer el desarrollo del proceso en esa jurisdicción. Además, criticó la actuación del tribunal durante las audiencias y aseguró que siempre esperó un desenlace diferente. "Uno a veces espera que lo sorprendan y que nos tapen la boca, pero claramente esto es vergonzoso", expresó.

Según el abogado, uno de los aspectos más graves del fallo es que impide profundizar la investigación sobre las responsabilidades en la tragedia. "Ni siquiera abren el camino para que la investigación continúe. Los tres absueltos ya tendrán cosa juzgada y, si no logramos la nulidad del juicio, gozarán de la garantía de no ser juzgados dos veces por el mismo hecho", advirtió.

En ese sentido, confirmó que la querella avanzará con un pedido de nulidad del proceso. "Lamentablemente me hubiera gustado equivocarme, pero no me equivoqué. Queda seguir luchando", concluyó.

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