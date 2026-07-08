El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez, dictó sentencia en la causa por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017, y estableció una única condena junto a tres absoluciones, tras rechazar los planteos de nulidad presentados por las defensas.

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El único condenado fue el ex capitán de navío Claudio Javier Villamide, quien se desempeñaba como jefe del Comando de la Fuerza de Submarinos al momento del siniestro. El tribunal le impuso una pena de tres años de prisión en suspenso al considerarlo responsable de omisiones y decisiones operativas vinculadas a la pérdida del navío y la muerte de sus 44 tripulantes.

En contraste, los jueces absolvieron al contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, al capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso y al capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, al considerar que no se acreditó un nexo causal suficiente entre sus funciones y el resultado fatal.

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Durante la lectura del veredicto, el tribunal también desestimó los pedidos de la fiscalía para aplicar medidas económicas y de control, como embargos preventivos y la reactivación de actuaciones administrativas vinculadas al caso.

En primer término, el tribunal rechazó, por mayoría, los planteos de nulidad formulados por la defensa respecto de la acusación fiscal. Asimismo, declaró improcedente el pedido vinculado con la aplicación de la Resolución PGN 58/2024 de la Procuración General de la Nación que instruye a los fiscales federales y nacionales a promover medidas cautelares sobre activos para garantizar su decomiso o el pago de multas y/o indemnizaciones.

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Por último, rechazaron por improcedente el pedido del MPF de levantar la suspensión de la actuación administrativa REAAM -Reglamento de Actuaciones Administrativas Militares- iniciada el 22 de noviembre del 2017 por el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad y suspendida el 1 de diciembre del 2017, a los efectos de determinar el costo de reposición de la perdida material del submarino ARA San Juan, sin perjuicio de lo cual dispusieron librar oficio a la Armada sobre el asunto a los fines que estimen corresponder.

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