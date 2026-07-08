El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó este miércoles al excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Javier Villamide, a tres años de prisión de cumplimiento condicional por el hundimiento del ARA San Juan, mientras que los otros tres exjefes de la Armada acusados en la causa fueron absueltos.

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El fallo puso fin al juicio oral que comenzó el pasado 3 de marzo en Río Gallegos y que buscó determinar las responsabilidades penales por la tragedia ocurrida en noviembre de 2017, cuando el submarino desapareció en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo.

Además de Villamide, estaban imputados Luis López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento; Héctor Alonso, exjefe del Estado Mayor de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Correa, exjefe de Operaciones de la Fuerza de Submarinos. Los tres fueron absueltos por el tribunal.

Durante más de 30 audiencias declararon peritos, ingenieros navales, excomandantes y especialistas en submarinos. Entre las principales pruebas analizadas figuró documentación militar de carácter reservado sobre el estado de mantenimiento del ARA San Juan, las reparaciones pendientes y las comunicaciones de emergencia emitidas durante su última misión.

La Fiscalía había solicitado penas de entre tres años y seis meses y cinco años de prisión para los cuatro acusados por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de los 44 tripulantes. Finalmente, el tribunal solo encontró responsabilidad penal en Villamide, quien recibió una condena de ejecución condicional.

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