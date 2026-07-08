El presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno elabora un proyecto de ley para implementar en Argentina un sistema de "shutdown" similar al que rige en Estados Unidos. La iniciativa busca impedir que la administración pública continúe ejecutando gastos una vez agotado el presupuesto aprobado, con el objetivo de reforzar la disciplina fiscal.

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"Cuando se agota el presupuesto no se puede gastar más y se apaga el Estado", explicó Milei durante una entrevista en el canal de streaming Neura. Según adelantó, el mecanismo será enviado al Congreso como parte de un paquete de reformas económicas impulsadas por la Casa Rosada.

En Estados Unidos, el denominado "shutdown" o cierre del Gobierno ocurre cuando el Congreso no aprueba las leyes de financiamiento necesarias para sostener el funcionamiento de las agencias federales. En esos casos, parte de la administración deja de operar hasta que se alcance un nuevo acuerdo presupuestario.

El último cierre del Gobierno estadounidense ocurrió a fines de 2025 y se extendió durante más de 40 días, convirtiéndose en el más prolongado de la historia del país. Entre sus consecuencias estuvieron la suspensión de programas de asistencia social, la interrupción del pago de salarios a empleados públicos y la paralización de numerosas dependencias estatales, mientras que los servicios esenciales continuaron funcionando con personal considerado indispensable.

Aunque Milei no precisó cómo se adaptaría ese esquema a la legislación argentina, un mecanismo de este tipo podría afectar gastos administrativos, contrataciones y otras erogaciones del Estado cuando no existan fondos disponibles. El alcance sobre áreas sensibles como salud, educación, seguridad, justicia, jubilaciones y salarios públicos dependería del contenido del proyecto que finalmente envíe el Ejecutivo.

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Reforma del Banco Central

El Presidente también adelantó que el Gobierno trabaja en la versión final de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, junto al ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el presidente del BCRA, Santiago Bausili.

Según explicó, la iniciativa buscará fortalecer la independencia de la autoridad monetaria y prohibir de manera explícita el financiamiento del Tesoro mediante emisión. Incluso sostuvo que emitir dinero para financiar el gasto público podría incorporar sanciones penales al considerar esa práctica una "estafa".

A través de sus redes sociales, Milei aseguró que estas medidas forman parte de las "bases para una nueva era dorada", junto con una nueva ley de mercado de capitales y la desregulación del mercado de seguros.

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Durante la entrevista, el mandatario también celebró la remontada de la Selección argentina frente a Egipto en el Mundial 2026 y elogió tanto a Lionel Messi como al entrenador Lionel Scaloni, a quien definió como "un fuera de serie" por su capacidad de liderazgo al frente del plantel campeón del mundo.

Fuente: Página 12/ La Nación