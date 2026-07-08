Los festejos por la clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 terminaron con incidentes en el Obelisco porteño. Tras una jornada en la que miles de hinchas celebraron la victoria por 3 a 2 sobre Egipto, se registraron enfrentamientos entre manifestantes y la Policía de la Ciudad, que dejaron 19 detenidos y cinco agentes heridos.

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Los disturbios comenzaron alrededor de las 20:30, cuando efectivos policiales avanzaron para desalojar a personas que, según fuentes oficiales, se encontraban en estado de ebriedad y protagonizaban conductas violentas. La situación derivó en corridas, botellazos y piedrazos contra los uniformados.

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Como respuesta, la Policía desplegó un amplio operativo con unos 400 agentes para controlar la zona del Obelisco y sus alrededores. Cinco efectivos resultaron lesionados durante los incidentes, dos de ellos con fracturas: uno sufrió una fractura de nariz y otro, una fractura en un brazo.

Minutos antes de los enfrentamientos también se vivió otro episodio de tensión, cuando un hombre fue detenido tras intentar robar un celular en medio de los festejos. Mientras era escoltado por la Policía, un grupo de hinchas comenzó a arrojarle botellas y otros objetos, además de insultarlo.

Tras varias horas de operativo, las fuerzas de seguridad lograron despejar la Plaza de la República y restablecer la circulación vehicular. Personal de Espacio Público realizó tareas de limpieza en la zona, mientras la Unidad de Flagrancia Este (UFLA), a cargo del fiscal Almeida, quedó al frente de la investigación por los incidentes.

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Fuente: Infobae

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