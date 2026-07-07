La Prefectura Naval Argentina incautó un cargamento de casi una tonelada de marihuana durante un operativo realizado en la ciudad misionera de Eldorado, en el marco de los controles para combatir el narcotráfico en la zona de frontera. El valor estimado de la droga secuestrada supera los 3.700 millones de pesos.

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El procedimiento fue el resultado de una investigación de inteligencia criminal que permitió detectar el posible ingreso de un cargamento de estupefacientes desde Paraguay. Con esa información, efectivos de la fuerza montaron puestos de vigilancia en puntos estratégicos sobre la costa del río Paraná.

Durante el operativo, los uniformados observaron una embarcación a motor de alta potencia que cruzó desde la costa paraguaya hasta el sector conocido como Puerto Paticuai, a la altura del kilómetro 1.811 del río Paraná. Allí descargó decenas de bultos que fueron cargados rápidamente en una camioneta tipo pick-up, mientras la embarcación regresó al país vecino.

Al advertir la maniobra, personal de Prefectura intentó interceptar el vehículo, pero sus ocupantes desoyeron la voz de alto y escaparon a gran velocidad. Tras una persecución, abandonaron la camioneta en una zona de monte y continuaron la fuga a pie, aprovechando la vegetación del lugar.

Al inspeccionar el rodado, los efectivos comprobaron que tenía un pedido de secuestro por robo, según la consulta realizada al Comando Tripartito de la Triple Frontera.

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En el interior de la camioneta fueron hallados 59 bultos que contenían 1.368 panes prensados de marihuana, con un peso total de más de 991 kilogramos. De acuerdo con la estimación oficial, el cargamento está valuado en más de 3.700 millones de pesos.

La causa quedó a cargo del Juzgado Federal de Eldorado, encabezado por el juez Miguel Ángel Guerrero, y de la Fiscalía Federal de esa ciudad, que ordenaron el secuestro de la droga y del vehículo, mientras continúa la investigación para identificar y detener a los responsables.

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