El mercado financiero reaccionó con optimismo a la presentación del programa financiero 2026-2027 del Gobierno nacional. Tras los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, el riesgo país cayó a 408 puntos básicos, su nivel más bajo desde abril de 2018 y el menor registro desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia.

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El plan busca despejar las dudas sobre el financiamiento de la deuda en los próximos años. Entre sus principales objetivos figura reducir la dependencia del crédito externo, fortalecer el mercado de capitales local y alcanzar para 2031 la categoría de investment grade, es decir, el grado de inversión que otorgan las calificadoras de riesgo. Aunque el Gobierno dejó abierta la posibilidad de volver a emitir deuda en los mercados internacionales, aclaró que esa alternativa no forma parte del escenario base para 2026 y 2027.

La reacción de los inversores se reflejó en la Bolsa porteña. El índice S&P Merval avanzó un 2,2%, mientras que los ADR de empresas argentinas que cotizan en Wall Street registraron fuertes subas, encabezadas por BBVA (+6,8%) y Banco Supervielle (+5,7%). Los bonos soberanos en dólares también cerraron en terreno positivo, con una mejora promedio del 0,2%.

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Analistas de Portfolio Personal Inversiones, Balanz y Adcap coincidieron en que el programa apunta a consolidar el equilibrio fiscal y reducir el peso de la deuda sobre el Producto Bruto Interno mediante superávits sostenidos. También destacaron que el Gobierno priorizará el financiamiento en el mercado local y mediante préstamos garantizados, aunque mantiene abierta la puerta a una eventual emisión internacional si las condiciones resultan favorables.

En el frente cambiario, el dólar oficial mayorista retrocedió dos pesos y cerró en $1.486,50, mientras que el dólar minorista se mantuvo en $1.510 en el Banco Nación por cuarto día consecutivo. El dólar blue, en tanto, subió cinco pesos y terminó la jornada en $1.515.

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La rueda también dejó un fuerte volumen de operaciones. En el mercado de contado se negociaron USD 725,6 millones y el Banco Central compró USD 81 millones, equivalentes al 11,2% de la oferta diaria. Gracias a esa intervención, las reservas internacionales brutas aumentaron en USD 35 millones y alcanzaron los USD 48.272 millones, el nivel más alto desde comienzos de junio.

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