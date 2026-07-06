El Ministerio de Capital Humano atraviesa un nuevo movimiento interno tras la renuncia de Gabriela Real, quien se desempeñaba como coordinadora de Políticas Sociales y estaba al frente del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Según trascendió, la salida responde a una decisión personal vinculada con su desarrollo profesional en el ámbito privado.

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La funcionaria era considerada una de las colaboradoras técnicas de mayor confianza de la ministra Sandra Pettovello. Había llegado al área en febrero de 2024 y tenía a su cargo un organismo clave para la coordinación, el análisis y la evaluación de políticas públicas, aunque sin ejecución directa de programas sociales.

En su lugar asumirá David Guido de Graaf, quien hasta ahora ocupaba el cargo de subsecretario de Políticas Sociales dentro del mismo Consejo. La designación fue definida como una promoción interna para garantizar la continuidad del trabajo que venía desarrollando el organismo y evitar una reorganización más amplia.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales tiene como función producir información estratégica, articular acciones entre distintas áreas del Estado y generar herramientas de seguimiento para mejorar el diseño de las políticas sociales. Dentro de su estructura funciona el SIEMPRO, el Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales, encargado de elaborar indicadores, recopilar datos y evaluar el impacto de los programas.

Durante su gestión, Real impulsó una agenda orientada a fortalecer la articulación con organismos públicos, provincias, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. También promovió el uso de herramientas de análisis de datos e inteligencia artificial para el diseño y monitoreo de políticas sociales.

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Antes de incorporarse al gobierno de Javier Milei, Real había desarrollado parte de su carrera en el sector privado y también había tenido experiencia en el Estado durante la gestión de Mauricio Macri, cuando integró el entonces Ministerio de Desarrollo Social como directora nacional de Políticas Integradoras.

Su reemplazante, David Guido de Graaf, también cuenta con recorrido en la administración pública y en el ámbito privado. Entre 2016 y 2020 trabajó en el Ministerio de Desarrollo Social, dentro de la Secretaría de Economía Social, con tareas vinculadas a planificación estratégica, seguimiento presupuestario, auditoría interna y proyectos con organismos multilaterales.

Luego se desempeñó como consultor en políticas públicas y ocupó cargos ejecutivos en empresas privadas, entre ellas una firma relacionada con tecnología aplicada al ecosistema de activos digitales. En marzo de 2024 volvió al Estado como director nacional de Despliegue Territorial y tres meses después fue designado subsecretario de Políticas Sociales.

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Desde Capital Humano remarcaron que la salida de Real no responde a una reestructuración interna, sino a una decisión personal. Con la llegada de Guido de Graaf, Pettovello apunta a preservar la continuidad de un área considerada estratégica para la producción de diagnósticos, la evaluación de resultados y la coordinación de políticas sociales en el marco de la reorganización impulsada por el Gobierno nacional.

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