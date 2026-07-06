Caputo presentó el programa financiero hasta 2027: "Es un programa conservador"
El ministro de Economía dio a conocer la estrategia para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera hasta el final del mandato de Javier Milei.
El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero que utilizará el Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera durante lo que resta de 2026 y todo 2027. En la conferencia estuvo acompañado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.
Durante el anuncio, Caputo aseguró que acceder nuevamente a los mercados internacionales de crédito "es una opción, no un objetivo". Según explicó, el Gobierno solo recurrirá a esa alternativa si las condiciones financieras resultan favorables, especialmente en función de la evolución del riesgo país y de las tasas de interés internacionales.
El ministro sostuvo que el plan fue diseñado con un criterio "conservador" y con distintas alternativas de financiamiento. En ese sentido, destacó que la mejora de las variables macroeconómicas juega a favor del país y afirmó que una reducción sostenida del riesgo país permitirá acceder a mejores condiciones de crédito en el futuro.
Por su parte, Furiase detalló que las necesidades financieras para lo que resta de 2026 ascienden a US$19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento previstas alcanzan US$22.900 millones, lo que dejaría un margen de US$3.700 millones. Entre esas fuentes figuran compras de dólares al Banco Central, préstamos garantizados por organismos internacionales, desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), emisiones de deuda en el mercado local y el avance del proceso de privatizaciones.
El funcionario confirmó además que el Gobierno negocia nuevos créditos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de otro préstamo por US$1.000 millones. También anticipó una nueva emisión del Bonar 2029, aunque aclaró que no tendrá un monto máximo preestablecido, sino un cupo de hasta US$2.000 millones en la primera licitación.
Para 2027, el programa contempla necesidades financieras por US$24.900 millones, que serían cubiertas con el remanente del plan de este año, nuevos desembolsos del FMI y otros organismos internacionales, emisiones locales, préstamos bilaterales y recursos provenientes de privatizaciones.
Consultado sobre la posibilidad de volver a utilizar un swap con Estados Unidos, Caputo indicó que esa herramienta no forma parte del programa financiero presentado y afirmó que solo se evaluaría si las circunstancias futuras así lo requirieran. "Nosotros siempre nos preparamos para el escenario más exigente", sostuvo.
Fuente: TN