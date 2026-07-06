El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero que utilizará el Gobierno para afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera durante lo que resta de 2026 y todo 2027. En la conferencia estuvo acompañado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

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Durante el anuncio, Caputo aseguró que acceder nuevamente a los mercados internacionales de crédito "es una opción, no un objetivo". Según explicó, el Gobierno solo recurrirá a esa alternativa si las condiciones financieras resultan favorables, especialmente en función de la evolución del riesgo país y de las tasas de interés internacionales.

El ministro sostuvo que el plan fue diseñado con un criterio "conservador" y con distintas alternativas de financiamiento. En ese sentido, destacó que la mejora de las variables macroeconómicas juega a favor del país y afirmó que una reducción sostenida del riesgo país permitirá acceder a mejores condiciones de crédito en el futuro.

Por su parte, Furiase detalló que las necesidades financieras para lo que resta de 2026 ascienden a US$19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento previstas alcanzan US$22.900 millones, lo que dejaría un margen de US$3.700 millones. Entre esas fuentes figuran compras de dólares al Banco Central, préstamos garantizados por organismos internacionales, desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), emisiones de deuda en el mercado local y el avance del proceso de privatizaciones.

El funcionario confirmó además que el Gobierno negocia nuevos créditos con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de otro préstamo por US$1.000 millones. También anticipó una nueva emisión del Bonar 2029, aunque aclaró que no tendrá un monto máximo preestablecido, sino un cupo de hasta US$2.000 millones en la primera licitación.

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Para 2027, el programa contempla necesidades financieras por US$24.900 millones, que serían cubiertas con el remanente del plan de este año, nuevos desembolsos del FMI y otros organismos internacionales, emisiones locales, préstamos bilaterales y recursos provenientes de privatizaciones.

Consultado sobre la posibilidad de volver a utilizar un swap con Estados Unidos, Caputo indicó que esa herramienta no forma parte del programa financiero presentado y afirmó que solo se evaluaría si las circunstancias futuras así lo requirieran. "Nosotros siempre nos preparamos para el escenario más exigente", sostuvo.

Fuente: TN

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