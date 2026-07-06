El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará este lunes a las 10.30 el programa financiero que el Gobierno proyectó para lo que resta de 2026 y todo 2027. El objetivo es despejar dudas sobre la capacidad de afrontar los próximos vencimientos de deuda y reforzar la baja del riesgo país en un contexto marcado por la cercanía del calendario electoral.

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Junto al viceministro José Luis Daza y al secretario de Finanzas, Federico Furiase, Caputo detallará el cronograma de pagos en moneda extranjera del Tesoro para los próximos 18 meses y las fuentes de financiamiento previstas para cubrir esos compromisos. La presentación se realizará apenas tres días antes del vencimiento de unos US$4300 millones con acreedores privados.

Desde el equipo económico adelantaron que el plan no contemplará una emisión de deuda en los mercados internacionales bajo ley extranjera. Según explicó Furiase, el Gobierno cuenta con alternativas de financiamiento más convenientes, por lo que buscará mantener esa opción solo como una herramienta disponible en caso de ser necesaria. En la misma línea, el asesor Felipe Núñez sostuvo que la prioridad es obtener recursos "a la tasa más baja posible".

Hasta el momento, el Ejecutivo recurrió a distintas herramientas para afrontar los vencimientos de deuda. Entre ellas figuran la emisión de bonos del Tesoro en dólares por US$2000 millones, la renovación de préstamos repo por US$6000 millones a través del Banco Central y acuerdos con organismos multilaterales para obtener garantías que faciliten el acceso a créditos privados.

En el mercado esperan que la presentación contribuya a reducir la incertidumbre financiera. Analistas consideran que un programa claro sobre las fuentes de financiamiento para los próximos 18 meses podría fortalecer la confianza de los inversores y continuar impulsando la caída del riesgo país.

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Fuente: TN

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