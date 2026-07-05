La Corte Suprema de Justicia dejó firme el decomiso de bienes por casi $685.000 millones contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los demás condenados en la causa Vialidad, al rechazar los recursos presentados por las defensas. De este modo, quedó habilitada la ejecución sobre el patrimonio de los responsables, en una causa que ya alcanza a 111 bienes en proceso de tasación.

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Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron los planteos por considerarlos "inadmisibles", en los términos del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. La decisión ratificó la actualización del decomiso mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que elevó el monto original de casi $85.000 millones a $684.990.350.139,86.

La causa tiene origen en la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N°2 el 6 de diciembre de 2022, que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado en la adjudicación de 51 obras viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015. También fueron condenados el empresario Lázaro Báez, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exadministrador de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros exfuncionarios.

El monto del decomiso fue recalculado una vez que la condena quedó firme, en junio de 2025. Para ello, el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte tomó como referencia la evolución del IPC entre noviembre de 2022 y mayo de 2025, lo que multiplicó por ocho la cifra fijada inicialmente.

Las defensas cuestionaron esa actualización. Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, sostuvieron que el monto original era provisorio y objetaron el uso del IPC como mecanismo de ajuste. En tanto, la defensa de Báez argumentó que el Tribunal Oral Federal N°2 no era competente para ejecutar el decomiso. Ninguno de esos planteos prosperó.

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Con este fallo, todos los condenados deberán responder de manera solidaria por el monto establecido. Sin embargo, según la resolución judicial, es Cristina Kirchner quien conserva bienes de valor significativo, ya que gran parte del patrimonio de Báez fue liquidado en el marco de la quiebra de Austral Construcciones y de la condena en la causa conocida como Ruta del Dinero K.

Fuente: Dib

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