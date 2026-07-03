El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, cuestionó con dureza la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía, al afirmar que fue “una catástrofe para la Argentina” y calificarlo como “el peor ministro de la historia”, en declaraciones en las que también defendió el rumbo económico del Gobierno nacional.

Ads

En ese sentido, el legislador respaldó el esquema macroeconómico impulsado por el presidente Javier Milei y anticipó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio podría ubicarse por debajo del 2%, consolidando una tendencia descendente de la inflación.

Menem señaló como pilares del programa oficial el superávit primario y financiero, la acumulación de reservas en el Banco Central de la República Argentina y la reducción de las tasas de interés de la deuda soberana.

Puede interesarte

Al referirse a la situación social, reconoció que algunos sectores de la clase media aún no perciben mejoras, aunque sostuvo que el salario formal acumula tres meses consecutivos de recuperación en términos reales frente a la inflación.

En el plano institucional, ratificó la continuidad del ajuste fiscal en el ámbito legislativo y aseguró que “la motosierra siempre está prendida”, en alusión a la política de reducción del gasto público, marcando además diferencias salariales con el Senado.

Ads

Consultado sobre cambios recientes en el Poder Ejecutivo tras la salida de Manuel Adorni, evitó profundizar y señaló que el Gobierno debe “dar vuelta la página”, apelando a la división de poderes.

Puede interesarte

Finalmente, destacó el nivel de diálogo con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con quien aseguró compartir “un mismo lenguaje político y técnico” de cara al próximo período legislativo.

Ads