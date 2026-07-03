La decisión fue formalizada mediante el DNU 571/2026, publicado en el Boletín Oficial, y dispone el traspaso de todas las competencias de esa cartera a la Jefatura de Gabinete, que desde esta semana conduce Diego Santilli.

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Con esta modificación, la relación política con los gobernadores, la coordinación con las provincias y los municipios, los asuntos electorales y las políticas de carácter federal pasarán a depender directamente de la Jefatura de Gabinete, concentrando en ese organismo funciones que históricamente estuvieron bajo la órbita del Ministerio del Interior.



La medida había sido anticipada por Javier Milei tras confirmar el desembarco de Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en reemplazo de Manuel Adorni. El presidente sostuvo que el vínculo con las provincias requiere una fuerte conducción política, uno de los argumentos que sustentan la reorganización administrativa.



Además de absorber las atribuciones del ministerio suprimido, el decreto crea las figuras de Vicejefe de Gabinete y Vicejefe de Gabinete del Interior, ambas con rango de secretario, con el objetivo de asistir en la coordinación de las nuevas responsabilidades. Asimismo, establece que el personal, los bienes, las partidas presupuestarias y las estructuras administrativas del ex Ministerio del Interior serán transferidos a la Jefatura de Gabinete hasta que se apruebe el nuevo esquema organizativo.



La eliminación del Ministerio del Interior implica una nueva reducción de la estructura ministerial nacional y profundiza el proceso de reorganización impulsado por la administración de Milei desde el inicio de su gestión. Con esta decisión, el Gobierno busca centralizar la coordinación política del Ejecutivo y reforzar el rol de la Jefatura de Gabinete como principal articuladora de la relación entre la Nación, las provincias y los distintos niveles del Estado.

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