Una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, integrada por ciudadanos chinos y con operaciones en Argentina, fue desarticulada luego de una investigación que se extendió durante casi diez meses. El operativo culminó con la detención de dos hombres, uno de ellos señalado como el presunto jefe de la estructura criminal, durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

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La causa comenzó en septiembre de 2025, cuando una mujer fue descubierta en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza mientras intentaba abordar un vuelo con destino a Malasia. En su equipaje transportaba 6,8 kilos de cocaína ocultos en envases plásticos de alimentos. La carga tenía un valor estimado de 102.000 dólares, equivalente a unos 152 millones de pesos, por lo que quedó detenida y se dio inicio a una investigación judicial.

A partir del análisis de su teléfono celular y del seguimiento de movimientos bancarios, transferencias, comunicaciones y compra de pasajes aéreos, los investigadores lograron reconstruir el funcionamiento de la organización e identificar a quienes presuntamente coordinaban la operatoria. La pesquisa fue llevada adelante por el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Pablo Yadarola, con la intervención de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), y la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina.

Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó cinco allanamientos en el AMBA. Allí fueron detenidos un ciudadano chino, señalado como el supuesto líder de la banda, y otro hombre acusado de actuar como testaferro y colaborar con la logística de las maniobras investigadas.

Durante los procedimientos se secuestraron 629 pastillas de catinonas sintéticas, valuadas en alrededor de 20.000 dólares, además de 9 gramos de pseudoefedrina y otras sustancias estupefacientes. Las catinonas sintéticas son drogas psicoactivas de nueva generación consideradas de alta peligrosidad por su fuerte poder adictivo y por los graves efectos que pueden provocar sobre el sistema cardiovascular y la salud mental. Según los investigadores, incluso pueden resultar más dañinas que el MDMA, conocido popularmente como éxtasis.

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La causa continúa abierta para determinar si existen más personas involucradas en la organización y establecer el alcance de sus operaciones. Los detenidos permanecen a disposición de la Justicia y, en caso de ser condenados por el delito de contrabando agravado, podrían enfrentar penas de hasta 12 años de prisión.

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