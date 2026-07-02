El indice del riesgo país cerró en 421 puntos, su nivel más bajo en ocho años, impulsado por la mejora en la calificación de la deuda argentina otorgada por las agencias Fitch y Standard & Poor's.

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Los analistas consideran que todavía existe margen para una nueva caída del indicador. Un informe de la consultora Delphos Investment señaló que los países con una calificación similar a la de Argentina registran un riesgo país cercano a los 300 puntos, por lo que aún podría reducirse entre 130 y 150 puntos más. Sin embargo, advirtieron que el recorrido alcista de los bonos sería más limitado que en los últimos meses.

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La próxima referencia para el mercado será el pago de unos 4.200 millones de dólares en capital e intereses de los bonos Bonares, previsto para la semana próxima. Los operadores esperan que una parte de esos fondos vuelva a invertirse en deuda argentina, lo que podría sostener la demanda de los títulos públicos.

Pese a la mejora, los especialistas remarcan que el acceso al financiamiento internacional todavía enfrenta obstáculos. La suba de las tasas de interés en Estados Unidos mantiene elevado el costo de endeudamiento y limita las posibilidades de emitir nueva deuda en los mercados internacionales.

En paralelo, el dólar mayorista volvió a subir y cerró en 1.489 pesos, cerca de su máximo nominal. La rueda estuvo acompañada por un elevado volumen de operaciones, superior a los 800 millones de dólares, lo que refleja una demanda sostenida en el mercado cambiario.

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Fuente: Infobae

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