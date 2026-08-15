Bettina Angeletti, esposa del exjefe de Gabinete Manuel Adorni, volvió a mostrarse públicamente tras varios meses en los que la pareja quedó bajo la lupa por distintas denuncias e investigaciones judiciales. La especialista en recursos humanos y coaching participó del XII Congreso Argentino de Recursos Humanos, realizado esta semana en Buenos Aires.

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Durante el encuentro, dedicado al impacto de la tecnología en el ámbito laboral, Angeletti abordó cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial, el liderazgo y la gestión de personas. Posteriormente compartió imágenes de su participación en redes sociales y planteó la necesidad de definir qué tareas pueden delegarse a la IA y cuáles deberían continuar en manos de las personas.

La reaparición se produjo después de que Adorni renunciara a la Jefatura de Gabinete el 27 de junio, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. El exfuncionario rechazó las acusaciones y aseguró que demostrará su inocencia ante la Justicia.

Angeletti también había quedado en el centro de la escena luego de acompañar a su esposo durante un viaje oficial a Nueva York. Su presencia en la comitiva derivó en una denuncia, aunque esa causa fue posteriormente archivada por el juez federal Daniel Rafecas, luego de que la fiscal Alejandra Mángano considerara que su participación no había ocasionado gastos adicionales al Estado.

En paralelo, la Justicia avanzó sobre la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti, con medidas destinadas a analizar propiedades, viajes y movimientos financieros y establecer su correspondencia con los ingresos declarados.

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También fue puesta bajo análisis +BE, la consultora de coaching y desarrollo organizacional encabezada por Angeletti. Una denuncia planteó posibles conflictos de intereses y vínculos comerciales con empresas relacionadas con el Estado, mientras que el juez federal Ariel Lijo solicitó información sobre los servicios y la facturación de la firma.

En medio de ese escenario, la esposa de Adorni retomó su exposición pública desde su actividad profesional, con una participación centrada en los desafíos que plantea la inteligencia artificial para las empresas y en el papel de las relaciones humanas dentro de las organizaciones.

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