Una protesta de trabajadores generó complicaciones este viernes por la mañana en el Aeroparque Jorge Newbery, justo cuando comienza el movimiento de pasajeros por el fin de semana largo. La principal dificultad se registró en los procedimientos de check-in de los vuelos.

Ads

La concentración comenzó cerca de las 6 de la mañana y tiene como eje el reclamo por la reincorporación de Luciano Corradi, trabajador y delegado gremial de GPS, una de las principales empresas tercerizadas que presta servicios para Aerolíneas Argentinas.

Durante la manifestación, los empleados se concentraron en el área de atención de la aerolínea de bandera y exhibieron carteles en defensa de los puestos de trabajo. Los participantes sostienen que la desvinculación de Corradi tuvo motivos sindicales y cuestionaron la decisión de la empresa.

El propio trabajador aseguró públicamente que fue despedido pese a desempeñarse como delegado elegido por sus compañeros y relacionó la decisión con su participación en protestas contra la privatización de Aerolíneas Argentinas y contra la precarización laboral durante 2024.

En Aeroparque también estuvo presente personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) mientras se desarrollaba la protesta. Hasta el momento, las principales consecuencias informadas fueron demoras en los trámites previos al embarque.

Ads

El conflicto, además, podría continuar durante los próximos días. Los trabajadores anticiparon una nueva protesta para el martes, para la que esperan la participación de representantes de distintos gremios, organizaciones sociales y espacios políticos.

La situación se produce en una jornada de fuerte movimiento en las terminales aéreas debido al comienzo del fin de semana largo, por lo que quienes tengan vuelos programados desde Aeroparque deberán prestar especial atención al estado de sus servicios y presentarse con suficiente anticipación.

Puede interesarte

Ads