La Libertad Avanza (LLA) y el PRO oficializaron la conformación de una mesa política conjunta que mantendrá reuniones periódicas cada 15 días, en una cumbre realizada en la Casa Rosada encabezada por el secretario general del PRO, Fernando de Andreis, el diputado Cristian Ritondo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

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El encuentro se concretó tras un diálogo directo entre Mauricio Macri y Karina Milei, marcando el primer acercamiento entre ambos dirigentes en más de un año con la mirada puesta en la agenda parlamentaria y en la definición de estrategias electorales comunes para 2027.

Posteriormente a la reunión, ambas bancadas emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron: “Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo” y que la jornada representó “un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio”.

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Por su parte, Martín Menem catalogó la cumbre como “muy positiva” al remarcar que se generó “luego del llamado de ambos presidentes” para “consolidar la transformación de la Argentina y empezar a pensar cómo podemos vincularnos”, mientras que Ritondo aseguró que “no van a encontrar palos en la rueda en el PRO” y De Andreis concluyó que la iniciativa sirvió para “construir confianza» en un espacio donde el macrismo se siente «valorado”.

El espacio de concertación buscará coordinar votaciones clave en el Congreso y evaluar alternativas de alianzas, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde Santilli avanza en sus aspiraciones a la gobernación con el acompañamiento de Ritondo.

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Ambos dirigentes coinciden en la necesidad de estructurar un frente unificado que sume a sectores de la UCR para competir contra el Partido Justicialista en el principal distrito electoral del país.

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