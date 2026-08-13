El jefe de Gabinete, Diego Santilli, designó a Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, en reemplazo de Darío Genua. El nombramiento quedó formalizado este jueves mediante su publicación en el Boletín Oficial.

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Baravalle cuenta con una extensa trayectoria vinculada con la inteligencia artificial, la ciencia de datos y la ciberseguridad, tanto en el ámbito académico como en el sector privado. Actualmente dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral, donde trabaja en proyectos aplicados principalmente a las áreas de salud y agro.

La nueva funcionaria es investigadora y profesora universitaria y está vinculada con la Universidad Austral desde 1998. Es doctoranda en Ingeniería por esa casa de estudios, doctora en Inteligencia Artificial en Estados Unidos y magíster en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento. También realizó estudios de posgrado en criptología, gestión de riesgos y ciberseguridad para infraestructuras críticas nucleares.

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Además, es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial, y cofundadora de Quantum AI Hub e IA en Salud. También participa de la Maestría en Ciberdefensa y Ciberseguridad de la Universidad de Buenos Aires y desarrolló trabajos sobre ética aplicada a la IA, gobernanza de datos y criptografía poscuántica.

Su recorrido incluye además experiencia en empresas y consultorías relacionadas con seguridad de la información, interoperabilidad, gobierno de datos y analítica avanzada. Desde 2017 participa en proyectos vinculados con inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad.

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En el sector público, integró entre 2016 y 2019 la mesa de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad que participó de la elaboración de la Estrategia Nacional de IA. También fue asesora en gestión tecnológica y encabezó el equipo de base de datos de un proyecto de Data Lake en el Indec. Con su llegada, la Secretaría inicia una nueva etapa tras la salida de Genua.

Fuente: Infobae

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