El ministro de Economía, Luis Caputo, disertó en el Ciclo de Coyuntura organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba. Durante su exposición ante empresarios y referentes del sector privado, analizó la situación financiera del país, repasó crisis históricas como el corralito y el default de 2001, y aseguró que la Argentina “ha sido arrasada en los últimos 25 años” a pesar de no haber atravesado conflictos bélicos, señalando que el escenario actual exige una reconstrucción profunda del sistema productivo y fiscal.

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En su intervención, el titular de la cartera económica cuestionó el rol de la dirigencia política en las últimas décadas, argumentando que se le inculcó un “temor nato” a la sociedad mediante recurrentes desequilibrios macroeconómicos.

En defensa de la hoja de ruta del Poder Ejecutivo, Caputo afirmó que la gestión actual decidió abordar las causas estructurales del deterioro económico y no sus síntomas, remarcando que cuestiones como el endeudamiento, la brecha cambiaria y la inflación son consecuencias directas de la financiación del déficit fiscal.

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Por último, el ministro enmarcó el rumbo del Gabinete dentro de un proceso gradual de ordenamiento de las cuentas públicas, enfatizando la necesidad de sostener el programa de estabilización para sentar las bases del crecimiento a largo plazo.

“Esto es un programa de estabilización: si vos creés que vamos a ser Suiza mañana, estás equivocado”, concluyó el funcionario ante el auditorio cordobés.

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