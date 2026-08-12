Los gobernadores del Norte Grande volverán a reunirse este miércoles en Posadas, Misiones, en una cumbre que tendrá como principal atractivo político la presencia del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Aunque el encuentro fue convocado para abordar temas vinculados a la energía, el transporte de gas y el impacto del fenómeno climático de El Niño, la reunión estará marcada por los crecientes reclamos de las provincias hacia el Gobierno de Javier Milei.

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El encuentro será encabezado por Hugo Passalacqua y contará con la participación de mandatarios de diez provincias del norte argentino. En la agenda oficial figuran la denominada Estrategia Federal Energética, el análisis de nuevas rutas y tarifas del sistema de transporte de gas, la situación climática regional y la consolidación de una identidad institucional para el bloque del Norte Grande.

La llegada de Santilli representa un nuevo intento del Ejecutivo por recomponer el vínculo con las provincias. Desde que asumió la Jefatura de Gabinete, el funcionario viene encabezando negociaciones con distintos gobernadores para sostener acuerdos legislativos y evitar que se profundice el distanciamiento entre la Nación y los distritos. En ese contexto, la reunión en Misiones aparece como una instancia clave para medir el estado de la relación política entre ambas partes.

Uno de los puntos que concentrará la atención será el reclamo por tarifas energéticas diferenciales para las provincias del norte. Los gobernadores sostienen que las altas temperaturas que caracterizan a la región generan un consumo eléctrico mucho mayor al promedio nacional y reclaman la implementación de un esquema similar al beneficio de “Zona Fría”, pero adaptado a las condiciones climáticas del Norte Grande. La iniciativa, conocida como “Zona Cálida”, busca aliviar el impacto de las tarifas sobre los hogares y sectores productivos.

También se discutirá la situación del sistema de transporte de gas, una cuestión estratégica para el desarrollo económico regional. Los mandatarios consideran que las nuevas condiciones tarifarias y logísticas pueden influir directamente en la competitividad de las economías provinciales y en el acceso al servicio para miles de usuarios.

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Participarán del encuentro los gobernadores Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Elías Suárez (Santiago del Estero) y Ricardo Quintela (La Rioja), además del anfitrión Hugo Passalacqua.

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