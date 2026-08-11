Luego de las dificultades parlamentarias sufridas con la retirada de artículos clave en la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, el Gobierno nacional reunió a su conducción política en la Casa Rosada con el objetivo de reprogramar la estrategia en el Congreso y ajustar el marco de acuerdos con sus aliados. El encuentro contó con la participación del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien expuso los lineamientos de sus próximas iniciativas.

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En el marco del reordenamiento interno, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, determinó que la mesa política audite de forma previa todo proyecto elaborado por el área de Sturzenegger antes de su ingreso formal a las cámaras. La medida busca evaluar la viabilidad política de propuestas de alto impacto -como el caso previo de la Ley de Tierras- para evitar rupturas o imprevistos durante la negociación legislativa. Pese a las revisiones de procedimiento, el vocero presidencial Adrián Ravier ratificó el respaldo oficial al funcionario.

El temario de proyectos prioritarios para el Ejecutivo abarca la reforma de la carta orgánica del Banco Central -definida como central por el presidente Javier Milei-, la reforma política para suprimir las PASO y las iniciativas sobre Inocencia Fiscal II y Zonas Frías. Sobre esta última, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo conversaciones con gobernadores para avanzar sobre la quita de subsidios al gas en regiones frías, contemplando además la presentación de una propuesta análoga para áreas cálidas.

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En el marco de la agenda federal, Santilli viajará este jueves junto al ministro de Economía, Luis Caputo, a la provincia de Catamarca para encabezar un encuentro institucional con el gobernador local, Raúl Jalil, y el mandatario de Santiago del Estero, Elías Suárez, enfocado en el desarrollo de la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.

Por su parte, referentes del bloque PRO fijaron posturas cautas respecto a la agenda del oficialismo. El titular de la bancada de Diputados, Cristian Ritondo, condicionó el apoyo de su espacio a la eliminación de las primarias abiertas, en tanto la senadora Patricia Bullrich reconoció la complejidad del proceso de reformas en el ámbito legislativo.

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