Durante una entrevista televisiva, Facundo Moyano aseguró que no consume drogas y desmintió las versiones que circularon tras el hecho.

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“No consumo, no soy adicto ni nunca tuve problemas de adicción” afirmó, al tiempo que insistió en que las circunstancias que derivaron en su detención fueron mal interpretadas.

Según relató, la situación comenzó cuando su novia, Candela Arizaga sufrió una grave descompensación. “Después de que Candela tuvo un paro cardíaco, yo me comunico con el portero”, explicó el dirigente, quien afirmó que intervino de inmediato para asistirla mientras esperaba ayuda médica.

También señaló que su pareja no recuerda lo ocurrido porque se encontraba inconsciente y sostuvo que existen registros de video que respaldarían su versión de los hechos.

Moyano defendió su accionar y aseguró ser “completamente inocente” de las imputaciones que surgieron tras el episodio. En ese sentido, cuestionó el tratamiento mediático del caso y consideró que parte de la repercusión pública estuvo vinculada a su apellido y trayectoria política y sindical.

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La causa judicial tuvo un giro días atrás cuando Arizaga se presentó ante la fiscalía para ampliar su declaración. Allí afirmó que no había sufrido violencia física por parte de Moyano y explicó que atravesó un “brote” que derivó en una situación de extrema confusión. “No hubo violencia, tuve un brote”, declaró ante los medios al salir de tribunales.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia, que busca reconstruir con precisión la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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