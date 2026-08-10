El Gobierno argentino se puso a disposición de Colombia para brindar asistencia luego del fuerte terremoto que golpeó este lunes a ese país. La comunicación se realizó a través de la Cancillería y, por el momento, las autoridades nacionales aguardan conocer cuáles son las necesidades prioritarias antes de definir qué recursos podrían ser enviados.

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Fuentes oficiales indicaron que el contacto busca establecer de primera mano la situación en las zonas afectadas y determinar, sobre esa evaluación, el tipo de colaboración que podría prestar Argentina.

El terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y se produjo a las 7.34 de este lunes 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó. El movimiento fue percibido en diferentes regiones de Colombia y provocó importantes daños en viviendas e infraestructura.

Durante la jornada, el desastre había provocado al menos 111 muertes, además de decenas de heridos y personas atrapadas por los derrumbes. Las cifras permanecían sujetas a modificaciones a medida que avanzaban los trabajos en las áreas más comprometidas.

Las primeras evaluaciones oficiales colombianas detectaron posibles daños en nueve municipios de Chocó, ocho de Caldas, dos del Valle del Cauca y dos de Risaralda, además de localidades de Quindío. El Gobierno colombiano activó la Sala de Crisis Nacional y desplegó equipos especializados de búsqueda y rescate.

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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, encabezó la respuesta junto con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Las autoridades activaron cuatro grupos USAR provenientes de Bogotá, Envigado, Yopal y Medellín, mientras también se pusieron a disposición maquinaria, equipos especializados y aeronaves para llegar a las áreas afectadas.

En ese escenario, desde la administración argentina no descartan una intervención similar a la realizada después de los terremotos que afectaron Venezuela a fines de junio. En aquella oportunidad, el país desplegó personal militar y capacidades de búsqueda y rescate, además de recursos sanitarios y logísticos. La misión argentina permaneció 18 días trabajando en territorio venezolano.

Todavía no se definió si ese esquema será replicado en Colombia. La eventual asistencia dependerá de los requerimientos que comuniquen las autoridades del país afectado y podría incluir tanto recursos materiales como personal especializado.

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