El juicio oral contra Cristian “Pity” Álvarez comenzó este lunes en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, donde el músico enfrenta cargos por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Samoré, en Villa Lugano.

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Durante el inicio de la audiencia, el juez Gustavo Goerner le explicó al músico la formulación de los cargos. Álvarez, que llegó a los tribunales pasadas las 10.30, asintió y respondió “de acuerdo”. Durante la lectura de las imputaciones permaneció junto a su defensor, Javier Aldo Marino.

El proceso contempla además una segunda causa por un hecho ocurrido en 2016, en el que se lo acusa de privación ilegítima de la libertad con violencia y amenazas contra su mánager, Claudia Crespo, y su amiga Florencia Batalla. Su defensa pidió que se declare extinguida la acción penal por el tiempo transcurrido y solicitó el sobreseimiento.

El fiscal Sandro Abraldes acompañó el planteo respecto de esa segunda causa y sostuvo que corresponde absolver al músico. Según explicó, tomó contacto con las dos presuntas víctimas y ninguna manifestó intención de continuar con el proceso.

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En la sala estuvieron presentes familiares de Cristian Díaz, entre ellos su hija Jacqueline, además de Fernando Burlando y Fabián Améndola. También asistió Santiago Ruiz, manager de Álvarez. En el comienzo del debate, el tribunal informó que no había testigos citados para la jornada.

Álvarez llegó acompañado por su abogado y fue recibido por un grupo de seguidores que se concentró en las inmediaciones de los tribunales. “El Pity es inocente”, gritaron algunos de sus fanáticos mientras el músico ingresaba al edificio.

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