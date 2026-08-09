El Ejecutivo nacional dispuso recuperar la denominación “Día del Niño” para la tradicional celebración de agosto, a través del decreto 562/2025 firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial.

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La medida restablece formalmente el nombre utilizado históricamente en Argentina, que durante los últimos años había sido reemplazado en distintos ámbitos por otras expresiones vinculadas a una mirada más amplia sobre las infancias.

La celebración tiene lugar actualmente el tercer domingo de agosto. Sin embargo, tanto su fecha como su denominación atravesaron diferentes modificaciones con el paso del tiempo.

La jornada comenzó a celebrarse de manera continua en el país desde 1960. Posteriormente, algunas modificaciones en el calendario estuvieron relacionadas con cuestiones sociales, electorales y también con pedidos del sector comercial, particularmente de la Cámara del Juguete.

Uno de esos cambios ocurrió en 2011, cuando la celebración fue trasladada al 21 de agosto debido a que coincidía con las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), previstas para el domingo 14.

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Dos años después, en 2013, se estableció el tercer domingo de agosto como fecha fija. La decisión buscó evitar coincidencias con jornadas electorales y brindar mayor previsibilidad tanto a las familias como a los comercios.

La denominación también fue modificada posteriormente. En 2020, Gabriel Lerner, entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, planteó reemplazar la expresión tradicional con el objetivo de adoptar una perspectiva que contemplara la diversidad de la niñez.

Ahora, mediante la nueva disposición, la administración de Milei decidió restablecer formalmente “Día del Niño”, recuperando así el nombre con el que la celebración fue conocida durante décadas en Argentina.

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