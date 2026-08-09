La producción de petróleo de la Argentina alcanzó en junio de 2026 un récord de 914.900 barriles diarios, un 17,1% más que un año atrás. De esta manera, el país quedó a poco más de 85.000 barriles por día de alcanzar la marca del millón.

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El principal motor de este crecimiento es Vaca Muerta. La producción de la formación no convencional se multiplicó casi 12 veces en ocho años y actualmente el petróleo no convencional representa cerca del 70% del total nacional.

Neuquén también marcó un récord, con 648.114 barriles diarios, mientras que la Cuenca Neuquina aportó 715.105 barriles por día, equivalentes al 79% de la producción argentina.

El crecimiento comienza a tener impacto en la posición internacional del país. Según estimaciones de BBVA Research, Argentina podría representar alrededor del 1,1% de la producción mundial de petróleo durante 2026.

YPF continúa como la principal productora, con unos 349.000 barriles diarios en junio y el 38% del total nacional. Detrás se ubicaron PAE, Grupo Pluspetrol y Vista.

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La expansión también se refleja en el comercio exterior. Durante el primer semestre de 2026, el sector energético acumuló un superávit de USD 5.076 millones, mientras que las exportaciones alcanzaron USD 6.594 millones. Los envíos de petróleo crudo generaron USD 4.693 millones.

Las perspectivas apuntan a que la producción continúe aumentando. El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, proyectó que la Argentina podría llegar a exportar un millón de barriles diarios hacia 2033 o 2034.

Con estos resultados, Vaca Muerta consolida su papel como motor del crecimiento petrolero y acerca al país tanto al millón de barriles diarios como a una participación cercana al 1% de la producción mundial.

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