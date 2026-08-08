Un grave accidente vial ocurrido este sábado en Mendoza dejó como saldo un hombre muerto y varios heridos. El episodio tuvo lugar cerca de las 11.30 en el Acceso Este, a la altura del puente sobre calle Alberdi, en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus.

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De acuerdo con los primeros datos, dos automóviles chocaron mientras circulaban sobre el viaducto y, debido a la violencia del impacto, ambos cayeron desde varios metros de altura. El conductor de uno de los vehículos falleció en el lugar, mientras que otros tres ocupantes tuvieron que ser trasladados a distintos centros de salud.

Entre los heridos se encuentran dos menores que viajaban en uno de los rodados y que fueron derivados de urgencia al Hospital Notti. Tras el accidente, efectivos policiales, bomberos y personal de emergencias desplegaron un operativo para asistir a las víctimas y asegurar el sector. La caída de los vehículos desde el puente dificultó las tareas de rescate.

La Policía de Tránsito y la fiscalía de turno quedaron a cargo de las primeras actuaciones y dispusieron el corte preventivo del acceso mientras se realizaban los peritajes correspondientes.

Los investigadores buscan reconstruir la dinámica del choque y determinar qué provocó que los vehículos terminaran precipitándose al vacío. Para ello, se analizan las marcas de frenado, las cámaras de seguridad de la zona y los testimonios de personas que presenciaron el accidente. También fueron solicitadas las planillas de mantenimiento de los automóviles involucrados.

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Como parte del protocolo establecido para siniestros con víctimas fatales, se ordenaron además estudios toxicológicos y controles de alcoholemia a los conductores.

Las autoridades también inspeccionarán la estructura del puente y sus barreras de contención para establecer si alguna falla en la infraestructura pudo haber contribuido a la gravedad del episodio. Mientras tanto, la Municipalidad y la concesionaria de la vía coordinaron desvíos y tareas de limpieza para restablecer la circulación.

Los heridos fueron estabilizados y permanecen bajo evaluación médica. La fiscalía continuará con la investigación para determinar las causas precisas del choque y establecer eventuales responsabilidades.

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