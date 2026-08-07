El juez en lo Penal Económico Diego Amarante rechazó declinar su competencia en la causa que investiga al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino, por presuntas maniobras de desvío de fondos e inconsistencias en la facturación de la entidad deportiva.

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En su resolución, Amarante calificó de “ficción judicial” la estrategia que pretendía trasladar el expediente a la Justicia Federal de Campana, a partir del argumento de que la Asociación del Fútbol Argentino había establecido formalmente su domicilio social en la localidad bonaerense de Pilar.

El magistrado sostuvo que era de público conocimiento que la actividad institucional, operativa y financiera central de la AFA continuaba desarrollándose en su histórica sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, al momento en que se produjeron los hechos que son objeto de investigación.

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La disputa por la competencia territorial comenzó cuando el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, reclamó la atracción del expediente que tramita en la Justicia porteña, luego de detectar coincidencias con una causa paralela remitida desde Santiago del Estero.

Con la negativa de Amarante, el conflicto de competencia deberá ser resuelto por la Cámara en lo Penal Económico. En paralelo, la Cámara Federal de Casación programó una audiencia para el próximo miércoles 12, en el marco de la disputa judicial.

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El juez Amarante ya había procesado a Tapia y Toviggino en una causa conexa por la presunta retención indebida de aportes correspondientes a la seguridad social, por un monto estimado en $19.000 millones.

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Esa medida fue posteriormente confirmada en segunda instancia, junto con embargos por $350 millones y restricciones para que los dirigentes puedan salir del país.

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