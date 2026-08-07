Un incendio se registró durante la tarde en el tercer piso de un edificio ubicado en San José al 1100, en el barrio porteño de Constitución, en un inmueble lindero a la residencia de la ex presidente Cristina Fernández. El siniestro movilizó a los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y obligó a la autoevacuación preventiva de los ocupantes del edificio y de propiedades cercanas.

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El fuego provocó una densa columna de humo que se expandió por el inmueble y las fincas linderas. Ante la situación, una dotación de los Bomberos de la Ciudad trabajó en el lugar para combatir las llamas y controlar el siniestro.

Fuentes del SAME informaron que dos personas adultas sufrieron cuadros de inhalación de monóxido de carbono como consecuencia del humo. Ambas recibieron asistencia médica y fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Penna.

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Según se informó, no se registraron personas con heridas de gravedad como consecuencia del incendio.

El hecho generó especial preocupación en el sector debido a la proximidad del inmueble afectado con el domicilio de la ex mandataria. En tanto, peritos del cuerpo de Bomberos trabajan en la inspección del edificio y en la recolección de elementos que permitan determinar las causas que originaron el fuego.

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