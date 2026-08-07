Durante la tradicional celebración del 7 de agosto en el santuario de San Cayetano de Liniers, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge Ignacio García Cuerva, cuestionó la precarización laboral, advirtió sobre la crisis socioeconómica que atraviesan las familias y apuntó contra una dirigencia política que, según sostuvo, permanece alejada de las necesidades de los sectores más vulnerables.

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Ante miles de fieles que se acercaron al santuario para pedir y agradecer por pan, paz y trabajo, el prelado sostuvo que la sociedad civil se encuentra “cansada de promesas incumplidas y dirigentes que hablan de los pobres, pero no están cerca de sus necesidades y se dan la buena vida”.

En ese sentido, García Cuerva cuestionó las prioridades de parte de la dirigencia y lamentó que la actividad política se concentre en “descalificaciones y debates estériles que no resuelven la vida de nadie”.

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Durante su homilía, el arzobispo también hizo referencia al impacto de la situación económica sobre las familias argentinas y reclamó que el trabajo no sea considerado únicamente como una mercancía.

“Aquí está tu pueblo que no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía, que haya que tener dos o más empleos o caer en la trampa de los créditos que endeudan y asfixian a muchísimas familias”, expresó ante los presentes.

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García Cuerva reivindicó así la dignidad laboral como uno de los pilares para la construcción de una sociedad con mayores oportunidades y citó al Papa León XIII para remarcar el valor del empleo en la vida de las personas.

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En esa línea, afirmó que el trabajo “nos reconstruye como personas y nos hace protagonistas de nuestra propia vida”.

Hacia el cierre de la celebración, el arzobispo de Buenos Aires pidió a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo, “más y mejor trabajo” para los argentinos.

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Además, instó a los fieles a mantener la esperanza y no abandonar sus reclamos frente a las dificultades económicas y sociales que atraviesan numerosas familias.