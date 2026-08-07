El presidente Javier Milei y su par de Ecuador, Daniel Noboa, encabezaron este jueves en Quito la firma de una serie de acuerdos bilaterales destinados a profundizar la cooperación entre ambos países en áreas estratégicas como economía, comercio, seguridad, defensa y justicia.

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El encuentro se desarrolló en la sede del Gobierno ecuatoriano y formó parte de la agenda oficial de Milei durante su visita a Ecuador. La reunión con Noboa permitió avanzar en distintos instrumentos destinados a fortalecer el vínculo bilateral y ampliar la cooperación entre ambos gobiernos.



Uno de los principales acuerdos alcanzados fue el Protocolo Bilateral de Régimen Automotor, que apunta a dinamizar el intercambio comercial relacionado con vehículos y autopartes entre Argentina y Ecuador.



El convenio busca ampliar las oportunidades para la industria automotriz argentina en el mercado ecuatoriano y facilitar el comercio bilateral en un sector considerado estratégico para ambas economías.



También suscribieron un Acuerdo de Servicios Aéreos, orientado a fortalecer la conectividad entre ambos países y favorecer el desarrollo del turismo y los vínculos comerciales.



En materia judicial, Argentina y Ecuador firmaron un Tratado de Extradición, con el objetivo de profundizar los mecanismos de cooperación entre ambos Estados frente a delitos y procesos judiciales que involucren a personas requeridas por la Justicia.



Otro de los puntos destacados fue el Acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear, que contempla el desarrollo de acciones conjuntas en este campo.



A su vez, el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo, rubricaron un Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa, destinado a fortalecer la coordinación frente a amenazas y riesgos en el ámbito digital.



La agenda también incluyó una declaración conjunta sobre Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), con énfasis en la protección de los recursos marinos y la defensa de los intereses de ambos países en materia pesquera.

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La visita de Milei a Ecuador se inscribe en una gira regional que también contempla su paso por Colombia, donde participará de la asunción presidencial de Abelardo de la Espriella. La agenda internacional del Presidente busca, además de avanzar en acuerdos concretos, fortalecer los vínculos con gobiernos de orientación política similar.

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