Candela Arizaga se pronunció este jueves a la salida de la Unidad de Flagrancia Norte, luego de prestar testimonio por el confuso episodio ocurrido durante la madrugada del martes en el departamento de Facundo Moyano.

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Ante las consultas de los periodistas, la joven buscó desligar al exdiputado de cualquier agresión y afirmó: “Facundo no me hizo nada”. Además, sostuvo que no existió una situación de violencia entre ambos.

Arizaga también fue consultada por su perro, que apareció junto con ella en las imágenes registradas durante aquella madrugada, y llevó tranquilidad al asegurar que el animal se encuentra bien.

La influencer se había presentado horas antes en la dependencia judicial de Saavedra para aportar su versión sobre lo ocurrido dentro del inmueble ubicado en el barrio porteño de Belgrano y durante los minutos posteriores a su salida.

El episodio se produjo cerca de las 5 de la madrugada, cuando la joven abandonó el edificio y fue registrada mientras corría por la avenida Del Libertador junto con su mascota. En los videos también se observa a Moyano siguiendo su recorrido.

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La situación provocó la intervención de la Policía de la Ciudad y del SAME luego de que un vecino alertara a los servicios de emergencia. A partir de ese momento comenzaron las actuaciones destinadas a reconstruir la secuencia.

Antes de presentarse ante la fiscalía, Arizaga ya había comunicado mediante sus redes sociales que tanto ella como su perro estaban bien. También agradeció los mensajes recibidos después de la difusión de las imágenes.

A la salida de la sede judicial, ratificó públicamente su postura al descartar agresiones y afirmar que Moyano no le había hecho nada. Su testimonio será evaluado junto con los registros audiovisuales, las declaraciones de testigos y las demás pruebas reunidas en el expediente.

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