En medio la creciente tensión que existe en torno a la soberanía de las Islas Malvinas, que surgió tras los comentarios de Donald Trump de revisar la postura de Estados Unidos, Jack Ford, presidente de la Asamblea Legislativa de las Malvinas, restó importancia al pedido argentino, al cual consideró que se trata de una “fallida táctica de bullying” y a su vez lamentó que las islas sean utilizadas como un “balón de juego político”.

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Si bien Ford señaló que “no es nada nuevo”, si le explicó a la agencia española EFE, que le sorprendió el cambio de postura de Javier Milei, respecto al reclamo, aunque atribuyó todo a la cercanía de las elecciones presidenciales 2027. “Cuando los asuntos internos se vuelven difíciles para un presidente o se acerca un ciclo electoral, a menudo la atención se desplaza hacia asuntos externos y el foco se vuelve hacia las islas”, comentó Ford.

Dadas las recientes denuncias por parte del gobierno a las empresas petroleras Navitas y Rockhopper, que buscan operar en la plataforma continental argentina sin autorización, como también el envió al Congreso de la ley de Defensa de la Soberanía Nacional, Ford se refirió a todas estas acciones como “fallidas tácticas de bullying”.

“La forma en que Argentina ha elegido actuar no es la forma en que actuaría ningún país que busca ser respetado por sus socios internacionales en el escenario global”, opinó.

Por otra parte y en sintonía con la polémica de las empresas petroleras, Ford aseguró que las autoridades isleñas le ofrecieron garantías a estas y remarcó que “no están preocupadas”, ya que están acostumbradas a lidiar con presiones argentinas.

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“Estamos firmemente convencidos de que tenemos el derecho a desarrollar nuestros recursos”, comentó. Y agregó que el proyecto "ofrece enormes oportunidades económicas para las islas"

Por último, al ser consultado por los comentarios de Donald Trump de revisar la postura de Malvinas, en medio de la presión que ejerce el mandatario norteamericano para que Inglaterra aumente su gasto en defensa, Ford le volvió a restar importancia y argumentó que el Departamento de Estado estadounidense reafirmó que no cambió su postura.

Aunque sí lamentó que los habitantes de las islas sean usados como un “balón de juego político”. Ford comentó: “En los últimos tiempos ha habido ocasiones en las que Estados Unidos nos ha utilizado como un elemento en sus conversaciones con el Reino Unido. Argentina nos utiliza con frecuencia como una forma de sumar puntos políticos a nivel interno.",

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“Estamos acostumbrados pero eso no significa que sea agradable que hagan algo así con tu hogar y con tu gente, que los utilicen de esa manera en beneficio de otros”, agregó.

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