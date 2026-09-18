El proyecto, que ya fue aprobado en el Senado con 41 votos positivos y 25 negativos, ahora debera volver a la Cámara de Diputados para su sancion definitiva.

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La nueva Ley de Biocombustibles impulsada por el Gobierno nacional propone modificaciones en el esquema regulatorio vigente para la producción y comercialización de biocombustibles, una actividad que en los últimos años se consolidó como un componente relevante de la matriz energética y de distintas economías regionales.

Uno de los puntos más importantes es el aumento en los cortes obligatorios de bioetanol, que pasarían a ser del 12% al 15% para las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en gasoil.

Desde el sector pyme sostienen que algunos aspectos de la propuesta podrían favorecer una mayor concentración del mercado en manos de grandes operadores, reduciendo las oportunidades para las empresas de menor escala que actualmente participan en la producción de biodiésel y bioetanol. En ese sentido, plantean que la iniciativa podría afectar la previsibilidad necesaria para sostener inversiones y puestos de trabajo.

La preocupación también alcanza a municipios donde funcionan plantas vinculadas a la cadena de valor de los biocombustibles, debido al impacto que la actividad tiene sobre el empleo directo e indirecto. Representantes empresariales señalaron que el régimen vigente permitió el desarrollo de numerosas pymes y reclamaron que cualquier modificación contemple mecanismos que preserven su participación en el mercado.

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Por su parte, los impulsores de la reforma sostienen que el nuevo esquema apunta a generar mayor competencia, promover inversiones y adaptar el sector a las necesidades energéticas actuales del país. Además, argumentan que las modificaciones permitirían mejorar la eficiencia del sistema y brindar mayor flexibilidad a la industria.

El tratamiento legislativo continuará en las próximas semanas, mientras cámaras empresarias, productores y gobiernos provinciales siguen de cerca la evolución del debate. En la provincia de Buenos Aires, donde operan varias plantas productoras de biocombustibles, el avance de la iniciativa es observado con especial atención por el posible impacto económico y laboral que podría generar.

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