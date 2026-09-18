Durante su paso por Washington, Macri estuvo acompañado por el diputado nacional Cristian Ritondo y mantuvo reuniones con funcionarios de la Casa Blanca y legisladores republicanos. Entre los encuentros se destacó una reunión con Richard Walters, vicejefe de Gabinete para Asuntos Legislativos y Políticos del gobierno estadounidense.

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La agenda incluyó también reuniones con el senador republicano Bernie Moreno, el representante Michael Rulli y la congresista María Elvira Salazar. Las conversaciones estuvieron centradas en la relación entre Argentina y Estados Unidos, la situación política de América Latina y las transformaciones que atraviesa la región.

Al finalizar la gira, Macri volvió a expresar el acompañamiento del PRO al Gobierno nacional. El dirigente sostuvo que su espacio considera necesario sostener el rumbo económico y político iniciado por Milei y profundizar los vínculos estratégicos con Estados Unidos y otras democracias occidentales. En ese sentido, planteó como ejes la estabilidad, las reformas, la seguridad, la reducción de impuestos, la propiedad privada y la generación de condiciones para atraer inversiones.



El jefe de Gobierno también señaló que la relación entre el PRO y Estados Unidos forma parte de una línea política que el partido sostiene desde su origen, mientras que Ritondo remarcó durante la gira la intención de mantener una alianza con el oficialismo nacional.

La visita también permitió al PRO mostrar coincidencias con algunos de los principales lineamientos de la política exterior estadounidense bajo la administración de Donald Trump.

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Durante su estadía en Washington, Jorge mantuvo encuentros vinculados con temas regionales, inversiones y seguridad. En una de las reuniones, además, se abordaron cuestiones relacionadas con la situación de Venezuela y otros escenarios políticos de América Latina.



La gira comenzó días atrás en Miami, donde Macri participó del Encuentro Atlántico de Think Tanks 2026 y expuso sobre su visión acerca de la relación entre orden y libertad. Posteriormente, se trasladó a Washington para continuar con reuniones políticas, empresariales y académicas.



De esta manera, el viaje sirvió para reforzar los vínculos internacionales del PRO y, al mismo tiempo, exhibir la posición del partido frente al Gobierno de Milei y su relación con Estados Unidos.

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