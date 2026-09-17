El Tribunal Oral Federal Nº5 resolvió desdoblar los procesos judiciales en las causas Hotesur y Los Sauces y fijó el cronograma de los juicios contra Cristina Fernández y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero.

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Según la decisión de los magistrados, ambos expedientes, que inicialmente iban a ser tratados en un único debate oral y público, se desarrollarán de manera separada.

En ese marco, el juicio correspondiente a la causa Los Sauces comenzará el 23 de octubre de este año, mientras que el debate por la causa Hotesur fue programado para marzo de 2027.

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La resolución del TOF 5 establece así un esquema desdoblado para el tratamiento de ambas investigaciones, en una causa de alto impacto político e institucional.

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