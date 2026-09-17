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La Justicia fijó el inicio de los juicios por Hotesur y Los Sauces contra Cristina Fernández y Máximo Kirchner
El Tribunal Oral Federal 5 resolvió separar las causas y fijó que el juicio por Los Sauces comience el 23 de octubre, mientras que el de Hotesur se iniciará en marzo de 2027.
El Tribunal Oral Federal Nº5 resolvió desdoblar los procesos judiciales en las causas Hotesur y Los Sauces y fijó el cronograma de los juicios contra Cristina Fernández y Máximo Kirchner por presunto lavado de dinero.
Según la decisión de los magistrados, ambos expedientes, que inicialmente iban a ser tratados en un único debate oral y público, se desarrollarán de manera separada.
En ese marco, el juicio correspondiente a la causa Los Sauces comenzará el 23 de octubre de este año, mientras que el debate por la causa Hotesur fue programado para marzo de 2027.
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La resolución del TOF 5 establece así un esquema desdoblado para el tratamiento de ambas investigaciones, en una causa de alto impacto político e institucional.