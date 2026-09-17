La llegada de los técnicos se producirá mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, se encuentre en Nueva York junto al presidente Javier Milei, quien participará de las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Por ese motivo, Caputo no estará presente durante el inicio de los encuentros con la delegación del organismo.

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Uno de los puntos favorables para el Gobierno será la acumulación de divisas. El programa estableció para 2026 una meta de compras de dólares por parte del Banco Central de USD 10.000 millones. Sin embargo, la autoridad monetaria ya adquirió más de USD 14.200 millones, superando el objetivo previsto en más de USD 4.200 millones.



En materia fiscal, el acuerdo contempla para este año un superávit primario equivalente al 1,4% del PBI. Durante el primer semestre, el resultado alcanzó el 0,6% del PBI, por debajo de la meta semestral establecida en el programa. Entre los factores señalados aparecen cambios en los tiempos de pago de Ganancias, una menor recaudación y modificaciones impositivas.



La misión también analizará la evolución de la actividad económica, la recaudación y las medidas vinculadas con el gasto público y los subsidios. Además, el encuentro se desarrollará pocos días antes de un vencimiento de aproximadamente USD 800 millones con el FMI, previsto para el 25 de septiembre.



La revisión se producirá luego de la visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva, a la Argentina a fines de julio. En aquella oportunidad, desde el organismo se planteó la necesidad de profundizar sectores como petróleo, gas y minería y extender su impacto hacia actividades como la construcción, los servicios y la logística.

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Los resultados de la revisión serán relevantes para determinar el grado de cumplimiento del programa económico y la continuidad del diálogo entre el Gobierno y el organismo internacional.

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