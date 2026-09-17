La decisión fue tomada durante la reunión de Labor Parlamentaria, donde se definió el temario que llegará al recinto. Según trascendió, los sectores dialoguistas solicitaron modificaciones al proyecto referido al Banco Central, particularmente en aspectos vinculados a la conformación y elección de su directorio. Estas observaciones llevaron a que la iniciativa fuera retirada de la agenda prevista para la sesión.

Ads

La reforma de la Carta Orgánica del BCRA había obtenido previamente dictamen favorable en comisión y contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. Sin embargo, las diferencias surgidas en las últimas horas obligaron al oficialismo a posponer su tratamiento para intentar alcanzar un nuevo consenso.

En contraste, el Gobierno buscará reunir los apoyos necesarios para convertir en ley la denominada Ley de Inocencia Fiscal, uno de los proyectos que considera prioritarios dentro de su agenda legislativa. La iniciativa ya obtuvo media sanción en Diputados y forma parte de las reformas impulsadas por la administración nacional en materia económica y tributaria.

Además de la Ley de Inocencia Fiscal, el Senado debatirá otros proyectos, entre ellos modificaciones al régimen de biocombustibles, el traspaso de competencias penales nacionales a la Ciudad de Buenos Aires y distintas iniciativas de declaración vinculadas a figuras históricas y áreas protegidas del país.

La jornada legislativa será seguida de cerca por el Gobierno, que busca consolidar avances en el Congreso en medio de las discusiones por el Presupuesto 2027 y otras reformas consideradas estratégicas para su programa de gestión.

Ads

Ads