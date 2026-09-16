Durante una reunión conjunta de comisiones, legisladores de diferentes bloques acordaron avanzar con un cronograma de trabajo para analizar iniciativas que incluyen la prórroga de la emergencia en discapacidad, la actualización de prestaciones y otros cambios orientados a mejorar la atención y la inclusión de las personas con discapacidad.

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El debate se desarrolla en un contexto de creciente preocupación por la situación que atraviesa el sector, especialmente en relación con el financiamiento de las prestaciones, el acceso a pensiones y la continuidad de diversos servicios. Organizaciones vinculadas a la discapacidad vienen advirtiendo sobre dificultades económicas que afectan tanto a los prestadores como a las familias.

Entre los puntos centrales figura la posibilidad de extender la vigencia de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo plazo actual vence a fines de 2026. La intención de los impulsores es garantizar herramientas que permitan sostener la asistencia y el funcionamiento de las prestaciones mientras se analizan reformas de fondo para el sistema.

El cronograma acordado prevé nuevas reuniones informativas y la elaboración de dictámenes en las próximas semanas, con el objetivo de que los proyectos puedan llegar al recinto para su discusión antes de fin de año.

Desde distintos sectores políticos coincidieron en la necesidad de avanzar en soluciones que permitan atender las demandas de las personas con discapacidad, aunque persisten diferencias respecto del alcance de las medidas y de su impacto presupuestario. El tratamiento continuará en las comisiones correspondientes antes de una eventual votación en la Cámara baja.

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