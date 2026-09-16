Las estimaciones fueron expuestas por el ministro de Economía, Luis Caputo, durante una reunión de la mesa política del Gobierno, donde también se analizaron las prioridades legislativas para los próximos meses. Según el escenario planteado por el Ejecutivo, la economía mantendría una senda de crecimiento moderado, acompañada por una desaceleración de la inflación.

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El proyecto contempla además una mejora en los ingresos de los trabajadores. De acuerdo con las previsiones oficiales, el salario promedio registraría una suba del 25,4% durante 2027, ubicándose por encima de la inflación proyectada para ese período.

En materia cambiaria, el Presupuesto estima que el dólar oficial cerrará el año en torno a los $1.847, una referencia que servirá para la elaboración de las cuentas públicas y las proyecciones macroeconómicas del Estado nacional.

Asimismo, el Gobierno prevé que la actividad económica continúe recuperándose, con un crecimiento del PBI del 4% durante 2027. El escenario oficial también proyecta un saldo comercial favorable impulsado por las exportaciones y la continuidad de la política de equilibrio fiscal que el Gobierno de Javier Milei considera uno de los pilares de su programa económico.

El envío del Presupuesto abre ahora una etapa de negociaciones en el Congreso, donde el oficialismo deberá buscar acuerdos para lograr su aprobación. El debate legislativo se perfila como uno de los principales desafíos políticos de los próximos meses, ya que la iniciativa definirá las pautas de gasto, inversión y administración de recursos para el último año completo de gestión antes de las elecciones presidenciales de 2027.

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