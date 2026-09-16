El debate comenzará en octubre y se anticipa como un factor determinante para otras negociaciones políticas y económicas que deberán atravesar el Congreso.

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La iniciativa fue presentada dentro de los plazos establecidos por la Ley de Administración Financiera y contiene las principales proyecciones económicas del Gobierno de Javier Milei para el próximo año. Entre las estimaciones oficiales figuran un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una inflación promedio anual del 21,1% y un incremento del salario promedio del 25,4%. Además, prevé exportaciones por unos 130.000 millones de dólares y un superávit comercial cercano a los 15.000 millones de dólares, y calcula que el tipo de cambio promedio anual será de $1728.

Desde el oficialismo destacan que el proyecto mantiene como eje central el equilibrio de las cuentas públicas y proyecta un nuevo resultado fiscal positivo. De concretarse esas metas, el Gobierno sostiene que se alcanzarían cuatro años consecutivos de superávit financiero, un objetivo que considera fundamental para consolidar la estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, el tratamiento legislativo promete ser complejo. La discusión presupuestaria se desarrollará en un contexto de negociaciones cruzadas con gobernadores, bloques aliados y sectores de la oposición, que buscan incorporar demandas vinculadas al financiamiento universitario, programas sociales y otras partidas consideradas prioritarias.

El debate también coincidirá con otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, entre ellas la reforma electoral y distintos proyectos vinculados a la agenda institucional y económica del Gobierno. Por ese motivo, en la Casa Rosada consideran que la aprobación del Presupuesto será una pieza clave para ordenar el escenario político de cara a 2027.

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La Comisión de Presupuesto y Hacienda será la encargada de iniciar el análisis técnico de la propuesta durante octubre. Allí comenzará una negociación que no sólo definirá la distribución de recursos para el próximo año, sino que también pondrá a prueba la capacidad del oficialismo para construir consensos en el Congreso en un año previo al calendario electoral nacional.

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