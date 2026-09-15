La cámara penal de Lomas de Zamora finalmente revocó el pedido por parte de la jueza Marta Pascual de suspender el nuevo régimen penal juvenil, por lo que la normativa vuelve a estar habilitada y los fiscales bonaerenses recibieron instrucciones para aplicarla.

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La magistrada Pascual había argumentado que la Provincia no tiene la infraestructura ni los recursos necesarios para absorber el ingreso de más adolescentes al sistema penal y advirtió que el encierro sin educación ni tratamiento no genera más seguridad.

El nuevo régimen penal juvenil había sido confirmado el pasado 5 de septiembre, y entre sus nuevas modalidades, prohíbe las penas de reclusión y prisión perpetua para adolescentes. Además, fija el límite máximo de condena a 15 años de cárcel y permite solicitar la libertad condicional tras haber cumplido dos tercios de la condena.

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Como parte de las medidas alternativas propuestas por este marco legal, aparecen las restricciones de acercamiento, la reparación del daño a la víctima, reglas de conducta y la obligación de participar en actividades educativas y comunitarias.

Por último, en materia de alojamiento, la norma dispone que los menores privados de libertad deberán permanecer en instituciones acondicionadas para ese fin, con personal especializado. Asimismo, se prohíbe que adolescentes compartan encierro con personas mayores de edad.