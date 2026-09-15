Los gremios universitarios y universidades nacionales convocan desde hoy una semana de lucha en todo el país, para exigir el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario.

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La Universidad de Buenos Aires (UBA) realizará clases públicas y actividades de salud en Plaza de Mayo frente al Ministerio de Economía para reclamar la aplicación de la legislación, con el objetivo de recuperar los ingresos de los salarios docentes y las becas estudiantiles, ajustados a la inflación acumulada desde fines de 2023.

La convocatoria reunirá a los 13 decanos de las facultades de la UBA, que dictarán clases magistrales abiertas al público desde las hasta la medianoche.

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Se trata de una nueva protesta que busca visibilizar el reclamo universitario ante el Gobierno. Además de las clases públicas, la jornada incluirá propuestas científicas y servicios de salud gratuitos. En el caso de la UBA, las distintas facultades permanecerán abiertas de manera habitual.

Por su parte, el vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que el gobierno busca cumplir con el fallo judicial que ordenó elevar las partidas para las universidades sin recurrir a emisión monetaria o a una nueva deuda.

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