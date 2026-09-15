El Tribunal Oral Federal N°5 dio a conocer este lunes el veredicto en la causa Sueños Compartidos, que investigó el destino de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. José López, Abel Fatala y los hermanos Sergio y Pablo Schoklender fueron condenados a penas de prisión en suspenso, mientras que Julio De Vido resultó absuelto.

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El fallo se conoció al límite del plazo de prescripción de la causa. El tribunal, integrado por Adriana Palliotti, Adrián Grünberg y Daniel Obligado, consideró penalmente responsables por el delito de administración fraudulenta a los cuatro condenados.



En concreto, José López y Abel Fatala recibieron penas de 2 años y 9 meses de prisión. Sergio Schoklender fue condenado a 2 años y 8 meses, mientras que Pablo Schoklender recibió una pena de 2 años y 4 meses. Al tratarse de condenas inferiores a tres años y de carácter condicional, ninguno de los condenados quedará detenido por este expediente mientras la sentencia no quede firme.



Por su parte, Julio De Vido fue absuelto por mayoría. También fueron absueltos Claudio Freidin, exasesor de la Secretaría de Obras Públicas; Carlos Castellano, exfuncionario del Ministerio de Planificación; y los exfuncionarios santiagueños Daniel Nasif y Silvia Karina Nasif.



La investigación judicial se centró en el programa Sueños Compartidos, impulsado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales.

La causa analizó el destino de fondos públicos girados entre 2005 y 2011 y, particularmente, un supuesto desvío de $206.438.454,05. La acusación sostuvo que parte de esos recursos, que debían utilizarse para obras habitacionales, fueron administrados de manera fraudulenta.



Durante el proceso también se puso bajo análisis el rol que tuvieron distintos funcionarios nacionales y representantes de la Fundación Madres de Plaza de Mayo en la administración de los recursos.

El juicio oral comenzó en marzo de este año, después de una investigación que se extendió durante aproximadamente 15 años y que llegó a esta instancia con el riesgo de que la acción penal prescribiera.

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Uno de los aspectos que marcó la jornada fue el momento en que se conoció la sentencia. El Tribunal Oral Federal N°5 comunicó el veredicto un día antes de la fecha que la Fiscalía había considerado como límite para la prescripción de la acción penal.



La audiencia comenzó con las últimas palabras de algunos de los acusados y posteriormente el tribunal dio a conocer la decisión. Los fundamentos completos de la sentencia serán difundidos el 13 de noviembre.

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