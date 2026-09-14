El consumo de carne vacuna en Argentina volvió a retroceder y en agosto se ubicó en 46 kilos anuales por habitante, lo que representa una caída interanual del 9,5% y el registro más bajo desde que comenzó la serie en 2005.

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La medición, elaborada a partir del promedio móvil de los últimos doce meses, refleja una disminución de 4,9 kilos por persona frente al mismo período de 2025, cuando el consumo alcanzaba los 50,9 kilos anuales.

Entre enero y agosto, el consumo aparente destinado al mercado interno totalizó 1,377 millones de toneladas res con hueso, un 11,3% menos que durante los primeros ocho meses del año pasado. En paralelo, la producción de carne vacuna cayó 6,8%, mientras que la faena retrocedió 9,9%.

El escenario fue diferente para las ventas al exterior. Las exportaciones crecieron 6,5% interanual entre enero y agosto y llegaron a 567.400 toneladas de res con hueso. De esta manera, una mayor proporción de la producción fue destinada al mercado internacional.

A la baja del consumo se sumó el aumento de los precios. En agosto, los cortes vacunos registraron una suba promedio del 51,2% interanual, con incrementos importantes en productos como la carne picada común, el asado, el cuadril y la nalga.

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Los datos muestran así una continuidad en la caída del consumo interno de carne vacuna, en un contexto marcado por precios elevados, menor producción y mayor participación de las exportaciones.

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