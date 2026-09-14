Javier Milei encabezará este lunes desde las 10:00 una reunión de Gabinete en la Casa Rosada con el objetivo de avanzar en la estrategia política y parlamentaria del Gobierno para una semana considerada clave por el oficialismo. La prioridad estará puesta en impulsar una serie de proyectos que La Libertad Avanza busca aprobar en el Congreso durante las próximas semanas, y en la presentación del Presupuesto 2027

Ads

Entre las iniciativas que concentran la atención del Ejecutivo se encuentra el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, anunciado recientemente por el mandatario en el marco de la nueva política sobre las Islas Malvinas. La propuesta contempla un endurecimiento de las sanciones para empresas que operen sin autorización argentina en el archipiélago, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y nuevas herramientas diplomáticas y económicas para responder ante amenazas a los intereses del país.

Además, el Gobierno pretende avanzar con la reforma electoral, una de las apuestas políticas más importantes de la gestión. El proyecto incluye modificaciones al sistema de votación, cambios en el financiamiento de campañas y la discusión sobre la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), una medida que aún genera diferencias con sectores aliados.

En el plano económico, el Gobierno nacional también busca acelerar el tratamiento de iniciativas vinculadas a la desregulación y al mercado de capitales, en línea con el programa de reformas impulsado por el ministro Federico Sturzenegger. El oficialismo considera que estos proyectos son fundamentales para consolidar el rumbo económico y atraer inversiones.

La reunión de Gabinete forma parte de una nueva dinámica impulsada por Milei, que estableció encuentros semanales para monitorear la gestión y coordinar la agenda política. Desde la Casa Rosada sostienen que el objetivo es reforzar la capacidad de negociación legislativa y garantizar el avance de las principales iniciativas del Ejecutivo en un escenario legislativo donde cada voto resulta determinante.

Ads

Ads