Un informe de PwC reveló que las ventas al exterior aumentaron 47,8% entre 2023 y el primer semestre de 2026.

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Según el estudio, el incremento se explicó casi exclusivamente por un aumento en las cantidades exportadas, que treparon un 48%, mientras que los precios promedio se mantuvieron prácticamente estables, con una leve caída del 0,1%.



Además sostiene que los resultados no pueden explicarse únicamente por la baja base de comparación de 2023, ya que varios complejos productivos alcanzaron máximos históricos de exportación.

Uno de los principales motores de este crecimiento fue el sector energético, impulsado por el desarrollo de Vaca Muerta y otras inversiones de largo plazo. En paralelo, la minería mostró una expansión significativa, especialmente por el auge del litio y otros minerales destinados a los mercados internacionales.

El informe destaca que las exportaciones de combustibles y energía lideraron el crecimiento, con un aumento del 101,7% en valor. También se observaron fuertes avances en los productos primarios, que crecieron 74%, mientras que las manufacturas de origen agropecuario aumentaron 25,4% y las industriales 36,4%.

La tendencia fue cambiando a lo largo del período analizado. Durante 2024, la recuperación estuvo impulsada principalmente por los complejos oleaginoso y cerealero. Sin embargo, entre 2025 y la primera mitad de 2026 el crecimiento se diversificó, con un mayor aporte del petróleo, la petroquímica, la minería, el litio y las exportaciones de carne y productos lácteos.

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Entre los sectores con mejor desempeño sobresale la minería metalífera y del litio, que incrementó sus exportaciones un 227,9% en valor. El complejo petrolero y petroquímico creció 104,5%, mientras que el cerealero avanzó 58,5%. También mostraron resultados positivos los complejos bovino y lácteo, farmacéutico y oleaginoso. El único sector que registró una caída fue el automotriz, con una baja del 2,1%.

En el caso del litio, el estudio resalta el notable crecimiento de las exportaciones de carbonato de litio, que se expandieron más de veinte veces en valor gracias a un fuerte aumento de los volúmenes comercializados, pese a la baja de los precios internacionales.

A nivel global, Argentina también mejoró su participación en el comercio mundial de bienes. Tras representar el 0,29% de las exportaciones globales en 2023, la cuota nacional ascendió al 0,34% en 2024 y al 0,37% en 2025, aunque todavía se mantiene por debajo de los máximos históricos alcanzados en la década pasada.

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